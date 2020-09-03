إطلاق منصة لاستبدال الأوراق المالية بالنقد الرقمي

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية، عن أولى خطواتها الرئيسية للحد من استخدام الأوراق النقدية التقليدية؛ حيث أصبحت جاهزة لإطلاق منصة «klip» على مستوى الدولة خلال الأسبوع المقبل. وتهدف المبادرة التي تم إعدادها بمشاركة 15 بنكاً وطنياً في الإمارات إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة.

برعاية ودعم اتحاد مصارف الإمارات، تعمل محفظة الإمارات الرقمية، وبخطوات مدروسة، على ضمان توجيه كافة الأفراد والشركات إلى استخدام «klip» بدلاً من الأوراق النقدية عبر مختلف القطاعات.

وقال محمد الجياش، رئيس مجلس إدارة شركة «محفظة الإمارات الرقمية»: «لطالما كانت رؤية محفظة الإمارات الرقمية هي العمل على تحفيز المجتمع للتخلي عن التداول التقليدي للأوراق النقدية. لهذه الغاية، تتضمن مهمتنا تنفيذ وإدارة منصة نقدية رقمية تكون مهمتها استبدال الأوراق النقدية التقليدية بالنقد الرقمي وبمشاركة جميع البنوك والشركات والأفراد».

وأضاف الجياش: «إن إطلاق منصة نقدية رقمية على مستوى الدولة هو عملية معقدة. لقد تمكنا، عبر التطوير والتحسين والاختبار المكثف، ومن خلال الدعم المستمر من اتحاد مصارف الإمارات، من توفير قدرة استبدال النقود التقليدية بما يعادلها بالنقود الرقمية. ومع دخولنا الجولة الأخيرة من الاختبارات، فإننا نقترب خطوة إضافية نحو مجتمعٍ يقلص الاعتماد على النقود التقليدية».

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: تشهد التكنولوجيا تطوراً متواصلاً، مما يعزز من الكفاءات التشغيلية للشركات ويحسن نمط الحياة اليومية للعملاء. وحقق القطاع المصرفي الإماراتي بالفعل تقدماً ملموساً في المجال الرقمي؛ حيث اعتمد أفضل التقنيات الرقمية لإنشاء نظام مالي أكثر قوة وفاعلية، ما يدعم رؤية الإمارات التي تهدف إلى تمكين المجتمع على كافة الصعد. ويعد الإطلاق المرتقب لمنصة «klip» بمثابة إنجاز بارز في رحلتنا نحو التحول الرقمي؛ حيث نسعى إلى الحد من التداول النقدي في الدولة، وبالتالي التقليل من المخاطر والتكاليف المرتبطة به. نحن على ثقة من أن هذه المبادرة الرائدة ستعزز الاقتصاد، وتضيف قيمة حقيقية للشركات والمستهلكين على حد سواء في كافة أنحاء الدولة.

وتواصل محفظة الإمارات الرقمية، العمل عن كثب مع جميع البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، لتكون العامل المساعد في تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع خال من النقود التقليدية، وذلك عبر استقطاب جميع القطاعات في دولة الإمارات لتصبح جزءاً من محفظة النقد الرقمي «klip».

اعتماد أفضل التقنيات الرقمية لإنشاء نظام مالي أكثر قوة وفاعلية

عبدالعزيز الغرير: