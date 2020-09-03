شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يعلن تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ3799 ألف طن يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى نحو 3799 ألف طن، مقابل 3832 ألف طن في شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 33 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى، حيث بلغ 1881 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2511 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 630 ألف طن.

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ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع مماثل في معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي، حيث بلغت نحو 3701 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 4206 ألف طن خلال شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 505 ألف طن، كما تراجع إنتاج الزيت الخام ليصل إلى 2591 ألف طن في يونيو الماضي، مقابل 2678 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 87 ألف طن.

وأعلنت الحكومة، قبل أيام خطوات تنفيذ المبادرة القومية لتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى ووقف ترخيص السيارات الجديدة العاملة بالبنزين بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، للحفاظ على البيئة والموارد التى لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين، كما كلف الرئيس وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى.