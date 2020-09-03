شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من الطلب على السلع الزراعية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستفيدة من الطلب على السلع الزراعية الأمريكية رغم ارتفاع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أكدت في تقريرها الأسبوعي أن الصويا والذرة تلقيا مشتريات قوية من جهات تصدير خاصة ومن الصين.



ويعول المستثمرون على التزام الجانب الصيني بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والتي أبرمت مع الولايات المتحدة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

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من ناحية أخرى، كشفت الوزارة الأمريكية في توقعاتها عن أن محصول الصويا لا يزال مصنفا من حيث الجودة عند مستوى جيد إلى ممتاز في موسم الحصاد هذا العام.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 9.62 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 9.63 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 9.46 دولار.