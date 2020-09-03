شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو قوي متأثرة بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية حيث لم تستفيد المعادن النفيسة من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 428 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 1.250 مليون وظيفة في نفس الفترة.

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هذا، ويتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي ارتفاع العجز في الموازنة المالية عن العام الحالي – المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول – إلى مستوى قياسي سيصل إلى 3.311 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.4% أو ما يعادل 1.25 دولار وأغلقت الجلسة عند 27.395 دولار للأوقية، وذلك بعد الارتفاع في الجلسة الماضية بنسبة 0.2%، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 28.54 دولار وأقل سعر عند 27.275 دولار.