شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتأثر بصعود الدولار ويتجه نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما سبب ضغوطاً على السلع وبعض أصول المخاطرة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.8%.

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وكانت العملة البريطانية قد تلقت دعماً من ضعف الدولار الأمريكي نتيجة أزمة "كورونا" وبيان الاحتياطي الاتحادي وتحوله الاستراتيجي نحو متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.



ومن ناحية أخرى، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق أو تفاهم مشترك في المفاوضات عن "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3355، بعد بلوغ أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني عام 2019 أمس، وسجلت العلة البريطانية أعلى سعر عند 1.3403 بينما سجل أقل سعر عند 1.3283.