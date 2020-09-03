- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتأثر بصعود الدولار ويتجه نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما سبب ضغوطاً على السلع وبعض أصول المخاطرة.
وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.8%.
وكانت العملة البريطانية قد تلقت دعماً من ضعف الدولار الأمريكي نتيجة أزمة "كورونا" وبيان الاحتياطي الاتحادي وتحوله الاستراتيجي نحو متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.
ومن ناحية أخرى، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق أو تفاهم مشترك في المفاوضات عن "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3355، بعد بلوغ أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني عام 2019 أمس، وسجلت العلة البريطانية أعلى سعر عند 1.3403 بينما سجل أقل سعر عند 1.3283.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يتأثر بصعود الدولار ويتجه نحو الانخفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.