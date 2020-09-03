شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض من أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم صدور بيانات حكومية ضعيفة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 428 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما توقع محللون إضافة 1.250 مليون وظيفة في نفس الشهر.

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هذا، ويتوقع مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي ارتفاع العجز في الموازنة المالية عن العام الحالي – المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول – إلى مستوى قياسي سيصل إلى 3.311 تريليون دولار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 34.2 دولار إلى 1944.70 دولار للأوقية وذلك بعد إغلاق جلسة الثلاثاء عند أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس/آب، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1980.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1938.9 دولار.