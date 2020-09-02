شكرا لقرائتكم خبر عن دهانات GLC ترفع شعار "راحتك في بيتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دهانات GLC دعوة لكل مستخدمين ألوان GLC بأن يستمتعوا بالراحة والبهجة داخل منازلهم، تحت شعار "Mood مختلف.. راحتك في بيتك". ودعت دهانات GLC بضرورة اختيار ألوان عصرية بكل أرجاء بيتك لأنه بيعيشك Mood مختلف؛ وممكن تختار درجة اللون اللي تملأ حياتك بهجة من مجموعة دهانات GLC. Advertisements علشان بيتك شاهد على كل لحظة حلوة بتعيشها ، وكل ألوانك اللى بتحبها. و بيتك هو أكتر مكان بتكون فيه حر وعلى طبيعتك. فبيتك هو أساس راحتك. ومع دهانات GLC هتجدد إحساسك بالبيت وتحب البيت تاني.

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