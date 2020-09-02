شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد مكاسبه رغم صدور بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزاد مكاسبه على الرغم من صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، لكن التفاؤل يسود "وول ستريت" حول حزمة التمويل المضادة لـ"كورونا" وأيضا اللقاحات الواعدة للوقاية من الفيروس التاجي.



وأكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" أن المفاوضات لا تزال جارية وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز والتمويل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وكشفت بيانات حكومية عن ان القطاع الخاص الأمريكي أضاف 428 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما توقع محللون إضافة 1.250 مليون وظيفة في نفس الشهر.



وذكر مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي أنه يتوقع ارتفاع العجز في الموازنة المالية عن العام الحالي إلى مستوى قياسي سيصل إلى 3.311 تريليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى 92.2 نقطة.