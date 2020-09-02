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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره رغم انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزادت خسائرها على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية بشكل حاد للأسبوع السادس على التوالي.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 9.4 مليون برميل إلى 498.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 1.2 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط بحوالي 6.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى 92.2 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.9% أو ما يعادل 1.25 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.51 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.2 دولار وأقل سعر عند 41.2 دولار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.9% إلى 44.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 46.05 دولار وأقل سعر عند 44.2 دولار.
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