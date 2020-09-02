شكرا لقرائتكم خبر عمالة مخالفة تصنع مشغولات ذهبية وتسبك الجنيه السعودي في بغدادية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمال مخالفين من جنسيات عربية وآسيوية يديرون معملا غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة بعد عمليات رصد وتحر للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وضبطت الوزارة 5 كجم من مشغولات الذهب أحيلت عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تستخدم في سبك العملات المعدنية والجنيه السعودي.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تبين مزاولة العمالة أنشطة تصنيع المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لمخالفة عدم وجود «دمغة» علامة تجارية.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقا لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

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على صعيد متصل أغلقت الفرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، حيث أحيل المسؤولون عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشدد وزارة التجارة على متابعة أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت».

تصنيع ذهب بلا ترخيص

العاملون: 9 أفراد من عمالة مخالفة عربية وآسيوية

الموقع: فيلا سكنية بحي البغدادية في جدة

النشاط: تصنيع المشغولات الذهبية

المخالفات:

العمل لحسابهم الخاص

وجود شبهة تستر تجاري

عدم توافر سجلات تجارية

عدم وجود تراخيص النشاط

عدم وجود «دمغة» علامة تجارية

المضبوطات: