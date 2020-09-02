تدشين مشروع محطة تحلية أملج قبل 3 أشهر من المخطط

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وبحسب بيان للتحلية، سترتفع كمية الإنتاج تدريجيا للوصول للطاقة التصميمية القصوى المخطط لها والبالغة 25.500 م3 يوميا خلال شهر سبتمبر الحالي، بزيادة قدرها 12.100 م3 يوميا عن الإنتاج السابق للمحطة.
وأوضحت التحلية أنها استبقت المدة التعاقدية للمشروع بنحو 3 أشهر عن الموعد المخطط له، ليعكس دقة التنفيذ والسعي المتواصل لمواكبة الاحتياجات، ويؤكد الحرص الدائم على ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وكانت الكوادر الوطنية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد تجاوزت جميع المعوقات والتحديات التي جابهت سير المشروع وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والآثار الناجمة عنها، التي تمثلت في: تأخر وصول بعض المعدات من خارج المملكة، ومغادرة بعض خبراء الشركات المصنعة إلى بلدانهم، بالإضافة إلى تأثير بعض القيود المفروضة على تنقل العمالة أثناء فترة الحظر.
واستعاضت التحلية عن غياب الخبراء الأجانب، بهمم وعزائم كوادرها الوطنية التي قادت رحلة الوصول إلى هذا الإنجاز بتسخير قدراتها وخبراتها الفنية، وفتح نوافذ العمل عن بعد مع الشركات المصنعة، عبر تقنيات الاتصال المرئي، مما أدى لاستكمال جميع أعمال التركيبات والتشغيل التجريبي للأنظمة، بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة وإنجاز الأعمال بجودة وكفاءة عالية.
تحديات جابهت المشروع جراء جائحة كورونا:
- تأخر وصول بعض المعدات من خارج المملكة
- مغادرة بعض خبراء الشركات المصنعة إلى بلدانهم
- تأثير القيود المفروضة على تنقل العمالة أثناء فترة الحظر
- انتهاء المشروع قبل 3 أشهر عن الموعد المخطط
- الطاقة الإنتاجية 8.500 م3 من المياه المحلاة يوميا
- الوصول للطاقة التصميمية 25.500 م3 خلال سبتمبر الحالي
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