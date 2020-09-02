أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-9-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.791 مليار جنيه.





إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، دايس للملابس الجاهزة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.



البورصة تربح 1.1 مليار جنيه البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.791 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 420.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.78%، والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 106.9 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 528.3 ألف جنيه، 84.3 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 972 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية لحليج الأقطان، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 8 آلاف سهم، 3.99 مليون سهم، 330.5 ألف سهم، 49 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 572.1 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة العاشر من رمضان والمستحضرات تشخيصية-راميدا 405.4 مليون سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 533.7 ألف سهم، 47.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 18.7 مليون سهم، 41 ألف سهم، على التوالي.





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