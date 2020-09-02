شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى السعى لاستثناء من تخفيضات نفط أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، إن العراق مازال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

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وقال المتحدث فى بيان "وزارة النفط تنفى بشكل قاطع هذه الأخبار التى لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة فى اتفاق أوبك+ الذى أُبرم فى شهر إبريل ، وبآلية التعويض التى تم الاتفاق عليها فى شهر يونيو ."

وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100 بالمئة فى أغسطس آب وأنه "سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض فى شهرى أغسطس وسبتمبر عن فائض الإنتاج السابق الذى بلغ 850 ألف برميل يوميا"، بموجب اتفاق أوبك+.