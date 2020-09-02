شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر إيجابياً خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل التفاؤل السائد بشأن لقاحات فيروس "كورونا"، وذلك قبيل صدور تقارير الوظائف الشهرية في كل من كندا والولايات المتحدة.



وتكافح العديد من الدول والمراكز البحثية والطبية من اجل تطوير لقاحات للوقاية من فيروس كورونا خاصة مع ترقب موجة ثانية من المرض ربما تكون أكثر فتكا.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية كندية أن إنتاجية العمالة في البلاد ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس فصلي مقارنة بتوقعات عند 6.5%.

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هذا، وتترقب الأسواق عن كثب إعلان وزارتي العمل في كل من كندا وأمريكا يوم الجمعة المقبل عن تقارير الوظائف عن شهر أغسطس/آب.



وتعول الأسواق على مزيد من التحسن والتعافي في سوق العمل من آثار جائحة "كورونا" بشكل تدريجي بالتزامن مع جهود احتواء الفيروس والوقاية منه عن طريق اللقاحات.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش عند 0.7656، وسجل أعلى سعر عند 0.7662 وأقل سعر عند 0.7636.