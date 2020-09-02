شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية ليفعّل التركيبة السلبية ويلامس الهدف المتوقع للانخفاض عند 1934.86 بشكل مباشر، حيث يجري اختباراً لهذا المستوى الآن، والذي يمثّل مستوى مهم للتداولات قصيرة الأمد، حيث يمثل كسره عامل سلبي سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتوجه نحو 1901.80 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل التماسك فوقه مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

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