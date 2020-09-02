شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً واضحاً لمستوى 42.20 ليفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط على المدى اللحظي، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 40.65 وقد تمتد إلى 38.73، مع الانتباه إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى مسيطراً ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 42.60 والثبات فوقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 02-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.