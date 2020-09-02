شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الضغط السلبي ليهاجم مستوى 1.1860 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق انخفاض إضافي قد يستهدف مناطق 1.1765 قبل العودة للارتفاع من جديد، مما يتطلب مراقبة الإغلاق اليومي بالنسبة لمستوى 1.1860، حيث إن الثبات دونه سيؤكد استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر للتعافي وتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.2005.

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