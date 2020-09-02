«ساما» تمدد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر إضافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 14 ديسمبر 2020، وذلك بهدف استمرار تمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم القطاع الخاص، وخصوصا المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

وكانت مؤسسة النقد حددت مدة تأجيل الدفعات لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عند إطلاقه في مارس الماضي بستة أشهر تنتهي في 14 سبتمبر الحالي.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020، وحتى الآن، بلغ نحو 71.76 ألف عقد، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50.6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج.

وذكرت أن عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج بلغ 1123 عقدا بقيمة دفعات بلغت 5.2 مليارات ريال، كما بلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26.02 ألف عقد، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32.8 مليار ريال.

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وأفادت بأن عدد العقود للمنشآت الصغيرة بلغ 18.62 ألف عقد، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9.4 مليارات ريال، فيما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26 ألف عقد وبقيمة بلغت 3.1 مليارات ريال.

وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجابا أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة «المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقا ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص.

أوضحت المؤسسة في بيان على موقعها أن برنامج تأجيل الدفعات انطلق في:

14 مارس 2020

مدة البرنامج 6 شهور تنتهي في 14 سبتمبر 2020

تمديد البرنامج حتى 14 ديسمبر 2020

مبلغ الدعم المخصص للبرنامج 30 مليار ريال

أبرز ما قدمه البرنامج حتى بداية سبتمبر: