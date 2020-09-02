شكرا لقرائتكم خبر «ساما» تمدد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت مؤسسة النقد حددت مدة تأجيل الدفعات لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عند إطلاقه في مارس الماضي بستة أشهر تنتهي في 14 سبتمبر الحالي.
وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020، وحتى الآن، بلغ نحو 71.76 ألف عقد، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50.6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج.
وذكرت أن عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج بلغ 1123 عقدا بقيمة دفعات بلغت 5.2 مليارات ريال، كما بلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26.02 ألف عقد، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32.8 مليار ريال.
وأفادت بأن عدد العقود للمنشآت الصغيرة بلغ 18.62 ألف عقد، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9.4 مليارات ريال، فيما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26 ألف عقد وبقيمة بلغت 3.1 مليارات ريال.
وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجابا أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة «المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقا ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص.
- أوضحت المؤسسة في بيان على موقعها أن برنامج تأجيل الدفعات انطلق في:
- 14 مارس 2020
- مدة البرنامج 6 شهور تنتهي في 14 سبتمبر 2020
- تمديد البرنامج حتى 14 ديسمبر 2020
- مبلغ الدعم المخصص للبرنامج 30 مليار ريال
- عدد العقود المستفيدة 71.76 ألف عقد
- قيمة الدفعات 50.6 مليار ريال
- عدد عقود شركات التمويل المستفيدة 1123 عقدا
- قيمة الدفعات 5.2 مليارات ريال
- عدد عقود المنشآت المتوسطة المستفيدة 26.02 ألف عقد
- قيمة الدفعات 32.8 مليار ريال
- عدد عقود المنشآت الصغيرة المستفيدة 18.62 ألف عقد
- قيمة الدفعات 9.4 مليارات ريال
- عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة 26 ألف عقد
- قيمة الدفعات 3.1 مليارات ريال
كانت هذه تفاصيل خبر «ساما» تمدد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.