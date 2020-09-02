شكرا لقرائتكم خبر 80 % انخفاض المسافرين في 2020 ومناقشة إعفاء المستثمرين في المطار من الإيجارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام «داكو» فهد الحربي، أن قرار عودة الرحلات الدولية انطلاقا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام أحيل إلى لجنة مختصة مشكلة من جهات عدة تدرس الوقت الأنسب لإطلاق الرحلات وفق مقتضيات تطور الوضع بعد تفشي جائحة كورونا ، آخذة في الاعتبار سلامة المواطنين والمقيمين المسافرين أولا.

وكشف أن إدارة المطار ناقشت إعفاء المستثمرين في المطار من الإيجارات على خلفية الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا، حيث رفعت الإدارة خطابات بهذا الشأن للهيئة العامة للطيران المدني، وقال نحن داعمون لكل ما تتخذه هيئة الطيران المدني ووزارة المالية.

وأشار الحربي خلال لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس الأول بتقنية (zoom) إلى أن عدد المسافرين في 2020 انخفض بنسبة 80% عما كان عليه في 2019، وذلك بتأثير من جائحة كورونا، لافتا إلى أن عدد المسافرين من مطار الملك فهد بالدمام لم يتجاوز مليوني مسافر، في الوقت الذي وصل فيه العدد إلى 10.800 ملايين مسافر في 2019.

140 جهة في التشغيل الذاتي

وأضاف بأن حركة الشحن ارتفعت في عام 2019 إلى 184.280 ألف طن، في مقابل 106.348 ألف طن في عام 2016، لافتا إلى وصول شركات خدمات الشحن في المطار إلى خمس شركات في مقابل ثلاث شركات في 2016.

وأشار إلى وجود 140 جهة تعمل بالتشغيل التجاري في مجال الخدمات والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمساحات العقارية والشحن، موضحا أن شركة مطارات الدمام قامت بتطوير واستبدال نظام مناولة الأمتعة وزيادة عدد منصات تسجيل الركاب من ست منصات إلى 84 منصة، وهناك مشاريع تطويرية في هذا الجانب بالنسبة لمنصات تسجيل الركاب وسيور نقل العفش، متوقعا الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2021.

ناد للطيران الخاص

Advertisements

وكشف عن وجود 94 مشروعا تعمل الشركة على تنفيذها بالمطار خلال الفترة المقبلة، منها 24 مشروعا قيد التنفيذ و70 مشروعا تحت الدراسة، فيما تم إنجاز 41 مشروعا، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير الطيران الخاص، من خلال استقطاب المستثمرين المالكين لطائرات خاصة وخفيفة، وإنشاء ناد خاص للطيران الخاص.

مضاعفة السوق الحرة

وحول السوق الحرة في المطار أشار إلى وجود خطة توسع جديدة تضاعف مساحاتها باستقطاب شركات وماركات عالمية جديدة ستقدم لها تسهيلات كبيرة، لافتا إلى البدء في تطوير جزء من المساحات الشاسعة المغلقة بالمطار بفتح صالات وبوابات جديدة لخدمة عملائنا.

تشغيل قرية الشحن

وأشار إلى الانتهاء والتشغيل للمرحلتين الأولى والثانية من قرية الشحن بالمطار، فيما المرحلتان الثالثة والرابعة شهدتا بدء التشغيل الجزئي فيهما، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة تتضمن إنشاء «المنطقة اللوجستية» البالغ مساحتها 500 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن المساحات المطورة بالمنطقة تجاوزت 300 ألف متر مربع، وستقوم الشركة بالتسويق للمنطقة اللوجستية التي تواكب أهداف رؤية المملكة في التحول اللوجستي، مؤكدا تسارع العمل في إنجاز ما بقي من المنطقة التي ستسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية متقدمة.

أسعار التذاكر تحكمها عوامل

وحول شكاوى البعض من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بالمقارنة مع مطارات دولية قريبة، أفاد الحربي بأن الأسعار مرتبطة بعوامل عدة، منها كثافة المسافرين على محطات محددة ورغبة المسافر في استخدام مطارات محددة، مضيفا في ذات السياق أن إدارة المطار تتحرك مع إحدى شركات الطيران العالمية منذ شهرين لافتتاح رحلات مباشرة إلى دول الشرق مثل الصين، بالإضافة إلى وجهات جديدة داخل المملكة لشركات طيران محلية، وسيكون التشغيل بعد الجائحة بعد التفاهم مع شركات محلية عدة، أسوة بشركة الخطوط السعودية.