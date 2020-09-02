شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك يعلن اقتراح روسيا على أوبك+ التفاعل مع تعافى طلب النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة تصل إلى 90 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفا أن موسكو ستقترح على مجموعة أوبك+ اتخاذ رد فعل حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.
وقال نوفاك إنه يتوقع تعافيا كاملا للطلب على النفط في وقت ما من العام المقبل.
وقال "سنتابع الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط مع تعافي الاقتصاد( العالمي)... نأمل أن يتعافي الطلب سريعا وسنقترح اتخاذ رد فعل حيال ذلك في إطار اتفاق أوبك+".
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