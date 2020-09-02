شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ استثمار يعلق على بيان موديز حول الاحتياطى النقدى بمصر: يؤكد قوة اقتصادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن بيان وكالة (موديز) العالمية بأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها لـ3 أعوام مقبلة يؤكد قوة الاقتصادى المصرى، والنتائج الإيجابية التي حققتها إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن بيان وكالة موديز له خصوصية يأتي في وقت يتعرض فيه العالم لأزمة اقتصادية بسبب كورونا، إلا أن البيان أكد أن الاحتياطي النقدى المصرى يتزايد وهو ما يشير إلى أن الإجراءات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة أثبتت نجاحها.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تواصل إنشاء المشروعات الكبرى رغم أزمة فيروس كورونا وهو رسالة بأن هذا الفيروس لن يوقف مشروعات التنمية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم في التنمية، بجانب أن الدولة تخفف المعاناة من كاهل المواطنين بجانب تدشين مشروعات التنمية.