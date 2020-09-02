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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية تنخفض اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ237.19 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم 2-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 237.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان 240.14 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 237.19 ريال بما يعادل 63.24$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 217.43 ريال بما يعادل 57.97$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 207.55 ريال بما يعادل 55.33$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 177.90 ريال بما يعادل 47.43$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 138.36 ريال بما يعادل 36.89$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 118.60 ريال بما يعادل 31.62$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,660 ريال بما يعادل 442.68$
سعر كيلو الذهببنحو 237,191 ريال بما يعادل 63,238$
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.
وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات "الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".
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