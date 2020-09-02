تباين أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 2-9-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 2-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل الدولار الأمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه المصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.45 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.00 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.87 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.34 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.22 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.09 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

وواصل الدولار مكاسب حققها الليلة الماضية بعد بيانات تصنيع أمريكية إيجابية، في حين تلقى الدولار الأسترالي ضربة عندما أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء أن البلاد تشهد ركودا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

وزاد نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع زيادة الطلبيات الجديدة.

ودفعت الأنباء الأسهم الآسيوية للصعود أيضا الليلة الماضية كما فتحت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع.

وقالت ثو لان نجوين المحللة لدى كومرتس بنك في مذكرة للعملاء "استطاع الدولار أن يستفيد من بيانات محسنة كثيرا لمعهد إدارة التوريدات أمس تشير إلى تعاف مستمر سريع، مما يزيد بالتالي احتمال تجاوز الولايات المتحدة للأزمة بشكل أفضل نسبيا رغم كل شيء".