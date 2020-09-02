شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الدخل السياحى بالأردن 58% فى النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الدخل السياحي في الأردن 57.7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 784 مليون دينار (1.1 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي. ورغم قرار الأردن تخفيف قيود العزل العام الصارمة فقد سُمح فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين في الخارج مع إلزامهم بدخول الحجر الصحي عند عودتهم، ولكن لا يزال حظر دخول الأجانب ساريا.

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