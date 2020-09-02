شكرا لقرائتكم خبر عن التكنولوجيا تقود ستاندرد اند بورز وناسداك لارتفاعات قياسية عند الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت أسهم التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مرتفعات غير مسبوقة اليوم الأربعاء، في حين ازداد المؤشر داو جونز الصناعي قربا من ذروته قبل الجائحة، إذ أظهرت بيانات زيادة متوسطة لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعا 17.11 نقطة بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 3543.76 نقطة، وزاد ناسداك 107.60 نقطة أو 0.90 بالمئة مسجلا 12047.26 نقطة، وصعد داو 91.13 نقطة أو 0.32 بالمئة ليصل إلى 28736.79 نقطة.