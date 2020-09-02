شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 858 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تراجعا للمرة الثانية بقيمة 7 جنيهات، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً من إلي 1958 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 858 للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 : 735.40 جنيه

عيار 21 : 858 جنيها

عيار 24 : 980.55 جنيه

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الجنيه الذهب : 6864 جنيها

السعر العالمي : 1958 دولارا

تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، كشف تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وكشف التقرير أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.

وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019