شكرا لقرائتكم خبر عن مالكان في "ساب" يعتزمان بيع 25 مليون سهم من حصصهما في صفقات خاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن تلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لحوالي 25 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني "ساب"، والتي تعادل حوالي 1.25% من رأسماله.

وحسب بيان على "تداول" ستقوم كل من شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع.

ووفقاً للبيان فقد وافق تابعي مديري سجل الاكتتاب على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي بعد التسعير في عملية البيع، عن طريق صفقات خاصة (الصفقات المتفاوض عليها) والتي سيتم بيع الأسهم بعدها (بنفس السعر لكل سهم) بواسطة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ووجولدمان ساكس إنترناشونال للمستثمرين النهائيين عن طريق صفقات خاصة (صفقات متفاوض عليها) وفقًا للوائح ذات الصلة وعملية بناء سجل الأوامر المسرع ("البيع").

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سيتم تسجيل الصفقة الأولى لبيع الأسهم لتابعي مديري سجل الاكتتاب والصفقة التي تليها لبيع الأسهم للمستثمرين النهائيين كصفقات منفصلة في السوق المالية السعودية "تداول" (مما ينتج عنه تسجيل ضعف حجم الصفقة في تداول).

وتكبد "ساب"خسائر بـ7.3 مليار ريال بالربع الثاني 2020، مقارنة بخسائر 260 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت نتائج البنك خلال النصف الأول من العام الجاري للخسارة بـ6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7.4 مليار ريال.