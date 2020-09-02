شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 2-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مستهل التعاملات تراجع بقيمة جنيهين، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً من 1970 إلى 1964 دولار، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 865 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 741.40 جنيه للجرام. عيار 21 : 865 جنيها للجرام. عيار 24 : 988.55 جنيه للجرام. كما شهدت أسعار العملات اليوم انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.72 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.06 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: 49.34 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: 4.28 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع.

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