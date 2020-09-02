شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 46.03 دولار لعقود برنت و43.19 دولار لخام غرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 46.03 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 45 سنتا، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.19 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 34 سنتا. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود في أحدث أسبوع ونزل مخزون الخام 6.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى حوالي 501.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 1.9 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 237 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

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وأفادت بيانات معهد البترول بانخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 798 ألف برميل يوميا وهبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره ثلاثة ملايين برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل، وهو ما وافق التوقعات، وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 803 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.