ألمانيا تجمع 6.5 مليار يورو من باكورة السندات الخضراء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء فى مذكرة مدير إصدار اطلعت عليها رويترز أن ألمانيا بصدد جمع 6.5 مليار يورو من باكورة سنداتها الخضراء اليوم الأربعاء.

وأضاف مدير الإصدار أن الطلب من المستثمرين على السندات البالغ أجلها عشر سنوات بلغ 33 مليار يورو (39.16 مليار دولار). وتابع أن ألمانيا سوف تحتفظ بسندات بقيمة 500 مليون يورو.

ومن المتوقع تسعير الطرح في وقت لاحق اليوم.