الاقتصاد

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-9-2020.. ويسجل 18.95 جنيه بالمركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 2-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا بالبنك المركزى المصرى 18.95 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.87جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.95 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.87جنيه.

 

19.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.99 جنيه.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.77 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.88 جنيه.

 

19.99 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 19.09 جنيه.

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سعر اليورو فى بنك مصر

18.72 جنيه للشراء.

 

18.97 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

 

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18.87 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.72 جنيه للشراء.

 

18.96 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.88 جنيه للشراء.

 

19.09 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.70 جنيه للشراء.

 

18.97 جنيه للبيع.

 

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اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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