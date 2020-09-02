شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي 0.32% بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعي السلع والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2259.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 747.7 مليون سهم محققة ما قيمته 514 مليون درهم من خلال تنفيذ 7194 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 10.37%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.41%، 0.10%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.01%.

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وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 11.47%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 1.26%، فيما تصدر سهم شركة شعاع كابيتال قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 158 مليون ورقة بقيمة 113.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن تلقيها كتاب من شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات (عضو مجلس إدارة الشركة) يفيد باستقالتها من عضوية المجلس، لذلك فإن مجلس إدارة الشركة سوف يجتمع يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر عند الساعة 1 بعد الظهر، وذلك لاستدعاء عضو الاحتياط.