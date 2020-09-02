شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر عبر الإنترنت، حيث قام بإلقاء كلمة عن الجهود المبذولة في سوق الاتصالات المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية والمتغيرات في طبيعة احتياجات الأسرة المصرية والتي أصبحت متعددة في مختلف مناحي الحياة ومتزامنة في نفس الوقت وليست موزعة على مدار اليوم كما في السابق قبل جائحة الكورونا، ما يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعابها بجودة واستمرارية، وأشار إلى الدور الهام لتهيئة الأطر التنظيمية للتكييف مع تلك المتغيرات في طبيعة استخدام الأسر المصرية لتلبية تلك الاحتياجات.



الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

تطرق بعد ذلك المهندس حسام إلى ما قامت به الحكومة من جهود لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت باستثمار ما يقرب من 2 مليار دولار عام 2019 بالبنية التحتية المعلوماتية، ما كان له عظيم الأثر في القدرة على استيعاب الزيادة الهائلة في استخدام الإنترنت خلال فترة جائحة كورونا.

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وقد أكد المهندس حسام الجمل أنه كما كان لجائحة كورونا آثارها السلبية في معظم مناحي الحياة، فإنها قد أثرت بشكل إيجابي على مستوي التعاون والتكامل بين قطاع الاتصالات وقطاعات الدولة المختلفة والتي أدت إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر المصرية سواء كانت اجتماعيه او اقتصادية.

واوضح المهندس حسام الجمل بأن الجهاز قد قام بالتنسيق والتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات والشركاء في قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إطلاق مبادرات خاصة بزيادة سعات التحميل الشهرية لمستخدمي الانترنت المنزلي واتاحه المحتوي التعليمي للطلبة وتسهيل فتح واستخدام المحافظ الالكترونية واتاحه الخطوط الساخنة للاستعلامات الطبية مع توفير باقات إضافية للأطقم الطبية اثناء فترة جائحه كورونا. واختتم كلمته بأن أشار بأن جائحة كورونا قد اثبتت أن التعاون في نقل الخبرات المكتسبة في الأسواق العالمية هو أمر حتمي لسرعة تلافي الآثار السلبية للجائحة.