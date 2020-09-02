شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة وسط تفاؤل حيال لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة باستمرار المناقشات في الكونجرس حول حزمة التمويل وأيضا التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" ليسجل "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات تاريخية جديدة.



وكان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد أكد أمس على أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

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كما أن الشركات "موديرنا" و"جونسون أند جونسون" و"فايزر" وغيرها تواصل الجهود للإسراع في نتائج اللقاحات الواعدة من جانبها للوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن ان القطاع الخاص الأمريكي أضاف 428 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما توقع محللون إضافة 1.250 مليون وظيفة في نفس الشهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 28800 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 12017 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 3546 نقطة.