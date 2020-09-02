بالأسعار.. إضافة 7 سلع جديدة على البطاقات.. والقائمة الكاملة للمقررات التموينية

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية، لتصرف لأصحاب البطاقات، اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان للوزارة، تم طرح تلك السلع على 30 ألف بقال تمويني و 6 آلاف منفذ جمعيتي إضافة إلى نحو 1400 فرع مجمع استهلاكي تابع لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وجاءت السلع الجديدة وأسعارها على النحو التالي:

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه

وارتفع عدد المنتجات على البطاقات لـ 28 سلعة بدلا من 21 لصرفها لاصحاب البطاقات، وذلك لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن في صرف المقررات التموينية.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع التموينة بعد إضافة 7 سلع جديدة:

كمامة بسعر 8.5 جنيه.

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

مكرونة 1 كجم بسعر 7.25 جنيه.

مكرونة 500 جرام بسعر 3.65 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

جبنة 250 جم بسعر 5 جنيهات.

جبنة 500 جم بسعر 9.50 جنيه.

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مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 6.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

وكانت وزارة التموين، قد أعلنت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الوزارة ببدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى، سرعة التوجه لمخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتى ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.