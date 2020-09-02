شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع بدعمٍ من أعمال "تسلا" وطموحات البطاريات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بتصريحات شركة "تسلا" ومديرها التنفيذي "إيلون ماسك" حول صناعة البطاريات.



وكان "ماسك" قد أشاد بالنيكل كمعدن واعد يمكن الاعتماد عليه بكثافة في صناعة البطاريات بديلاً لمعدن الليثيوم وغيره، وذلك لإنتاج بطاريات تعمل بكفاءة أعلى.



وبداية من عام 2019، اتخذ معدن النيكل اتجاهاً صاعداً وكان الأفضل أداء بين المعادن الأساسية في العام الماضي، ويرى مراقبون أنها مجرد بداية لثورة بطاريات ستعتمد على النيكل في المستقبل القريب.

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وقفزت أسعار النيكل إلى أعلى مستوياتها في ستة عشر شهرا خلال أغسطس/آب عام 2019 حتى بلغت 16 ألف دولار للطن، ثم واصلت الصعود لاحقاً من هذا المستوى.



ويمثل النيكل عنصرا حيويا في الثورة الخضراء الجديدة حيث يعتبر أحد المكونات الأساسية في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.



وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمي للبطاريات الكهربائية سوف يصل حجمه إلى 30.7 مليار دولار خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 15546 دولار للطن.