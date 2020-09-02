شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 43.18$ ، من مستوى الافتتاح عند 43.01$، وسجل أدنى مستوي عند 42.83$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن النشاط التصنيعي فى الولايات المتحدة.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 آب/أغسطس، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 503 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 17 نيسان /أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.0 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 10.8 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة تعد أكبر منتج للنفط فى العالم.