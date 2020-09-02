شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأقل من التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا إضافة 0.428 مليون وظيفة فى آب/أغسطس ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 1.250 مليون وظيفة ،أفضل من وظائف تموز/يوليو إضافة 0.212 مليون بعد التعديل من إضافة 0.167 مليون وظيفة.

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