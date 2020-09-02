شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى 29 شهرا ، بفضل بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،والتي عززت آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، عن وظائف القطاع الخاص خلال آب/أغسطس.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.5 % إلى مستوى 92.72 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.28 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.21 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة.

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بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية عند مستويات منخفضة ، ارتفع مؤشر الدولار بعد بيانات قوية عن القطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

قال معهد إدارة التوريد الأمريكي يوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع فى البلاد قفز فى آب/أغسطس لأعلى مستوى فى عامين تقريبا ، بفضل زيادة فى الطلبات الجديدة ،حيث سجلت القراءة مستوي 56 نقطة ، و التي تعد أعلى قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، لتتجاوز توقعات الخبراء مستوي 54.6 نقطة ، وسجلت قراءة تموز/يوليو 54.2 نقطة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص خلال آب/أغسطس ،توفر تلك البيانات مؤشرات قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 1.250 مليون وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع إضافة 0.167 مليون وظيفة فى تموز/يوليو.