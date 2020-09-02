الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل المكاسب القياسية فى وول ستريت

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.8% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 362.82 نقطة ،بعد بيانات ضعيفة عن مستويات التضخم الأوروبية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,528.03 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك أيضا مستوي قياسي جديد عند 11,945.72 نقطة ، مقتربا من تجاوز حاجز 12,000 نقطة للمرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة ، بفضل الصعود الواسع لمعظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

دعم المكاسب القوية للأسهم الأمريكية بيانات أظهرت أن نشاط التصنيع فى البلاد قفز فى آب/أغسطس لأعلى مستوى فى نحو عامين تقريبا ، الأمر الذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 2.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.5%.