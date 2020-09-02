الاقتصاد

الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل انتعاش الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

 

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,956.01$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,969.56$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,973.33$.

 

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,992.33$ للأونصة.

 

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.4% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

 

بخلاف عمليات الشراء عند مستويات منخفضة ، تأتي عمليات الانتعاش الحالية فى مستويات العملة الأمريكية بدعم بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، جددت آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس .

 

قال معهد إدارة التوريد الأمريكي يوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع فى البلاد قفز فى آب/أغسطس لأعلى مستوى فى عامين تقريبا ، بفضل زيادة فى الطلبات الجديدة.

 

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.87 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,250.63 طن متري. 

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