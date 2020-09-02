شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.01 نقطة ليستقر على سعر 6.83 دولار، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6.57، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه