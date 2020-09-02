شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك وسط توقعات سلبية – تحليل – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.37% بما يعادل -0.15 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 6.19 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6.64، ليستهدف أولى مستويات الدعم القريبة عند 5.98 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط