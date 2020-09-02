شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعاود الارتفاع – تحليل – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جنرال موتورز (GM) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يستفيد في الوقت نفسه من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 0.16 نقطة ليستقر على سعر 29.79 دولار، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.60 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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