شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 02-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 0.59 نقطة ليستقر على سعر 205.46 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من جماح المزيد من مكاسب السهم القادمة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 193.67، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 221.81.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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