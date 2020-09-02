هوم ديبوت يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 02-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد أدى إلى ضعف هذا الصعود، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.90 نقطة ليستقر على سعر 285.94 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 269.41، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 300.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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