شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دويتشه بنك يحذر من عودة بطيئة لاقتصاد ما قبل الجائحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر كريستيان زيفينج الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك اليوم الأربعاء من أن عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق وقتا أطول مما هو متوقع عموما.
يأتي التوقع القاتم لأحد أبرز المصرفيين في ألمانيا في وقت تشهد فيه دول كثيرة في أوروبا وخارجها تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا وفيما تواجه الحكومات صعوبة في تحديد سبل مواجهته.
وتوقع زيفينج ألا يعود الاقتصاد إلى طبيعته هذا العام ولا العام المقبل، وأن تتراوح الطاقة الإنتاجية في الكثير من القطاعات بين 70 بالمئة و90 بالمئة، مع "تبعات خطيرة".
وقال في مؤتمر مصرفي "سيتعين على شركات كثيرة التأقلم مع هذا وأن تتمكن من أن تصبح مربحة مع إيرادات أقل على المدى الأطول".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دويتشه بنك يحذر من عودة بطيئة لاقتصاد ما قبل الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.