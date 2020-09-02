الاقتصاد

رئيس دويتشه بنك يحذر من عودة بطيئة لاقتصاد ما قبل الجائحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر كريستيان زيفينج الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك اليوم الأربعاء من أن عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق وقتا أطول مما هو متوقع عموما.

يأتي التوقع القاتم لأحد أبرز المصرفيين في ألمانيا في وقت تشهد فيه دول كثيرة في أوروبا وخارجها تزايد معدلات الإصابة بفيروس وفيما تواجه الحكومات صعوبة في تحديد سبل مواجهته.

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وتوقع زيفينج ألا يعود الاقتصاد إلى طبيعته هذا العام ولا العام المقبل، وأن تتراوح الطاقة الإنتاجية في الكثير من القطاعات بين 70 بالمئة و90 بالمئة، مع "تبعات خطيرة".

وقال في مؤتمر مصرفي "سيتعين على شركات كثيرة التأقلم مع هذا وأن تتمكن من أن تصبح مربحة مع إيرادات أقل على المدى الأطول".

 

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