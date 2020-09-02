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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الأربعاء مسجلا 15.82 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 2-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.82جنيه، و15.92جنيه، و15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.82 جنيه للشراء .
15.92 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك مصر
15.82 جنيه للشراء .
15.92 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك عودة
15.83 جنيه للشراء.
15.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.82 جنيه للشراء.
15.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.81 جنيه للشراء.
15.91 جنيه للبيع.
واصل الدولار مكاسب حققها الليلة الماضية بعد بيانات تصنيع أمريكية إيجابية، في حين تلقى الدولار الأسترالي ضربة عندما أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء أن البلاد تشهد ركودا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وزاد نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، مع زيادة الطلبيات الجديدة.
وقالت ثو لان نجوين المحللة لدى كومرتس بنك في مذكرة للعملاء "استطاع الدولار أن يستفيد من بيانات محسنة كثيرا لمعهد إدارة التوريدات أمس تشير إلى تعاف مستمر سريع، مما يزيد بالتالي احتمال تجاوز الولايات المتحدة للأزمة بشكل أفضل نسبيا رغم كل شيء".
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