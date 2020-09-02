شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت..وإعادة التداول على سهم "الفنادق الكويتية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 14.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5312.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 22.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5866.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 2.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4216.47 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحاً 8.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4225.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 300.8 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8671 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.33%، 0.25%، على التوالي.

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وجاء سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 6.57%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5.77%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.50% يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.85%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الكويتية، عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر، حيث حققت صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم 53.2 ألف دينار كويتي مقابل صافي أرباح 31 ألف دينار كويتي بنسبة انخفاض 271.22%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.94 دينار كويتي مقابل أرباح 0.55 دينار كويتي بنسبة انخفاض 270.91%.

فيما أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم إعادة التداول في أسهم شركة الفنادق الكويتية (فنادق) اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد تقديم البيانات المالية.