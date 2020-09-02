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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة 28 شهرا بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 28 شهرا ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، بعد بيانات قوية عن النشاط التصنيعي فى الولايات المتحدة.
تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1858$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1911 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1928$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 1.2011$.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.4% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 29 شهرا عند 91.75 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
بخلاف عمليات الشراء عند مستويات منخفضة ، تأتي عمليات الانتعاش الحالية بدعم بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، جددت آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا.
قال معهد إدارة التوريد الأمريكي يوم الثلاثاء أن نشاط التصنيع فى البلاد قفز فى آب/أغسطس لأعلى مستوى فى عامين تقريبا ، بفضل زيادة فى الطلبات الجديدة ،حيث سجلت القراءة مستوي 56 نقطة ، والتي تعد أعلى قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، لتتجاوز توقعات الخبراء مستوي 54.6 نقطة ، وسجلت قراءة تموز/يوليو 54.2 نقطة.
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